Grootste bank van Zwitserland (UBS) is bereid om noodlijdende concurrent Credit Suisse over te nemen voor 1 miljard dollar

UBS, de grootste bank van Zwitserland, is bereid om haar noodlijdende concurrent Credit Suisse over te nemen voor 1 miljard dollar (bijna 1 miljard euro). Credit Suisse zit in lastige papier sinds het omvallen van twee regionale Amerikaanse banken. De Zwitserse regering ziet een overname door UBS als "de enige optie" om de rust op de aandelenbeurzen terug te laten keren. Indien een overname toch niet zou lukken, overweegt Zwitserland de bank volledig of gedeeltelijk te nationaliseren.