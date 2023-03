Scholieren lopen nachtje stage in UZ Gent: "Veel zwaarder dan verwacht"

Vannacht mochten scholieren een nachtshift meevolgen in een zorginstelling, ook de 17-jarige Eline in het UZ Gent. Dat is één van de manieren waarop de organisatoren van de Dag van de Zorg dit jaar werving in de kijker willen zetten, want er is nog steeds een groot personeelstekort in de sector. En ook zij-instromers worden aangemoedigd, nu het extra budget vastligt dat het mogelijk moet maken om aan de slag te gaan zonder zorgdiploma, terwijl je begeleid wordt om de nodige kwalificaties te halen.