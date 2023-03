SPOILER! Voor het eerst neemt bekende Vlaming deel aan “De Mol”

Het elfde seizoen van “De Mol” op Play4 is gestart, en traditiegetrouw ging dat ook dit jaar gepaard met een plottwist. Vorige week werden negen van de tien kandidaten voorgesteld, in de eerste aflevering vanavond maakte de laatste deelnemer zich bekend. Dat bleek niemand minder dan acteur Matteo Simoni (35) te zijn. Daarmee neemt voor het eerst een bekende Vlaming deel aan het succesvolle spelprogramma - of beter: nam, want zijn deelname was van korte duur.