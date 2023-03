De toestand van de begroting is hopeloos maar niet ernstig

Het Federale Planbureau ziet de schuld in 2028 stijgen naar 118 procent van het bbp in 2028, vergelijkbaar met de situatie in het midden van de jaren 80, zegt CD&V'er Eric Van Rompuy. In een scherp opiniestuk wijzen 49 economen afgelopen vrijdag in de krant De Tijd op simulaties die de overheidsschuld zonder ingrijpen tegen 2050 zien oplopen tot 200 procent. En de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch ging afgelopen vrijdag naar de Wetstraat 16 om er het kernkabinet aan te manen tot meer besparingsijver.



En de alarmsignalen blijven komen. Gouverneur Pierre Wunsch hoopt dat we het tij nog kunnen keren, omdat "we anders afstevenen op een muur". Ook de Europese Commissie eist dat het Belgische overheidstekort tegen 2026 naar 3 procent gaat. En dan is er het signaal van de kredietbeoordelaar Fitch, die zijn vooruitzichten voor de Belgische rating heeft verlaagd. Het feit dat de afgelopen week duidelijk werd dat ons tekort van 33 miljard naar iets meer dan 27 miljard is gezakt, mag vooral geen reden zijn voor de regering-De Croo om op haar lauweren te rusten.