Dode en 18 gewonden bij ongeval met minibusje in Antwerpen

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur op de Kolonel Silvertopstraat aan het kruispunt met de Generaal Armstrongweg en de Sint-Bernardsesteenweg. Een minibus met Britten aan boord verloor in een bocht de controle over het stuur. Het voertuig botste tegen een paal en kwam op zijn zij terecht.

De bestuurder overleefde het ongeval niet. De achttien andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Een kind raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De andere inzittenden liepen lichte verwondingen op.

De exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Wel zou de bestuurder aan een hoge snelheid gereden hebben. "De bus had eerder op de Sint-Bernardsesteenweg een lichte aanrijding met een andere wagen en is daarna doorgereden", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "De bestuurder van de aangereden wagen sprak een interventieteam aan. De bus was al een heel eind verder gereden. Toen de politie op het kruispunt aankwam, was het ongeval al gebeurd."

Omdat er veel slachtoffers bij betrokken waren, werd tijdelijk het medisch interventieplan afgekondigd. Op de plaats van het ongeluk was er een tijdje hinder voor het openbaar vervoer.