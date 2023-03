Dranouter verjaagt de winter tijdens Borellefeesten

“Borelle! Borelle! Stik ’t vier in d’helle!” klonk het zaterdagavond voor de 48ste keer in Dranouter, bij Heuvelland. Honderden mensen kwamen er de Borellefeesten vieren. De feesten zijn gebaseerd op een oud Germaans gebruik om de winter te verjagen en de lente te verwelkomen. De zogenaamde 'vuurmeester", die de ceremonie leidt en de poppen in brand steekt, was opnieuw Davy Driessens. "Ik breng het vuur uit de hel en ben duivels gekleed, maar verder ben ik een lief hoor", lacht hij.