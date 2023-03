Eerste zonnepanelen op sociale woningen in Limburg geplaatst in Maaseik

"Wij hebben in Maaseik op 45 sociale woningen zonnepanelen geplaatst. Dat is de eerste locatie in Limburg waar dat gebeurd is", vertelt Sven Van Elst, algemeen directeur van ASTER, het bedrijf dat zonnepanelen plaatst op sociale woningen. "Dit was een samenwerking met EnergyVision, onze aannemer, en Belfius Bank, die alles financierde." De zonnepanelen werden geplaatst op woningen van de sociale huisvestigingsmaatschappij Ons Dak. Er waren 2 belangrijke doelstellingen voor dit project.

"Enerzijds willen we zo ons steentje bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Eens we alle zonnepanelen geïnstalleerd hebben in Vlaanderen, stoten we jaarlijks 35.000 ton CO₂ minder uit", legt Van Elst uit. "Anderzijds, en dat is minstens even belangrijk, leveren we zonnestroom aan sociale huurders die 28 tot 34 procent goedkoper is."