Eeuwenoude traditie van de processie in bedevaartsoord Hallaar is groot succes

Ook voor toeschouwers is het een heus feest. “Voor mij is het een speciaal jaar, want het is de eerste keer dat mijn zoon mag meegaan. Hij treedt als het ware in mijn voetsporen, want ik heb ook altijd meegedaan”, zegt Thomas Meulenbergs. Ook de organisatoren zijn tevreden. “Het was een prachtige editie. Er was veel volk, veel sfeer en verbondenheid”, zegt ceremoniemeester Filip Laeveren. “Daarnaast willen we ook blijven evolueren. Zo komen de mensen van het rusthuis ook altijd kijken en kregen we daarstraks het idee om hen in de toekomst misschien ook mee te laten wandelen. Al is de traditie eeuwenoud, evolutie kan nooit kwaad.”