Vierde ontploffing in enkele weken tijd in Mechelen

Het gaat om de vierde dergelijke ontploffing in Mechelen in enkele weken tijd. "Het onderzoek moet uitwijzen of er een verband is met eerdere ontploffingen", zegt Dirk Van de Sande van de Mechelse politie aan VRT NWS. "Het labo en DOVO zijn ter plaatse gekomen."

Het is wachten op de resultaten van het onderzoek om de precieze omstandigheden te achterhalen. "Het onderzoek wordt momenteel volop gevoerd", zegt hij. "Het drugsmilieu is een piste die bestaat, maar momenteel houden we nog alle mogelijkheden open."