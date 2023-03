Vicepremier Vandenbroucke dringt opnieuw aan op pensioenbonus

Vandaag start de federale regering de gesprekken over de begrotingscontrole, en dan wil de traditie dat iedereen een wensenlijstje formuleert. Dat deed ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in "De zevende dag" op Eén, waar hij zich voluit zette achter de pensioenbonus.

België is het enige land dat dat niet heeft, zo argumenteert hij. Langer werken betekent in België niet noodzakelijk meer pensioen en dat wil hij veranderen. Het idee is niet nieuw: net voor de zomer vond de regering een akkoord over de pensioenhervorming, waarvan die pensioenbonus een onderdeel was. Maar Europa gooide roet in het eten.

Tegen de verwachtingen van PS-pensioenminister Karine Lalieux bleek dat een pensioenbonus niet budgetneutraal is, en dus geld kost. En dat mag niet van Europa omdat die meerkost de betaalbaarheid van de pensioenen in het gedrang brengt.

Europa kàn die maatregel terug naar af sturen want de pensioenhervorming is gekoppeld aan de uitbetaling uit het corona-herstelfonds. Als België de voorwaarden niet volgt, krijgt het dat geld niet. Voor een eerste schijf gaat het over 850 miljoen, in totaal over 4,5 miljard. En dus moet de federale regering zijn huiswerk opnieuw maken.