Gaston (80) verzamelt 2.200 handtekeningen om te voorkomen dat Vrouwestraat in Eeklo wordt afgesloten van de Ring

In Eeklo zijn er plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Balgerhoeke. Om er voor te zorgen dat dat terrein vlot bereikbaar is voor het verkeer moeten er een aantal ingrijpende veranderingen gebeuren. Er worden nog een aantal scenario's onderzocht, maar het staat nu al zo goed als vast dat de Vrouwestraat zal afgesloten worden van de Ring. Dat betekent dat de gezinnen die er wonen en de vier landbouwers die er een bedrijf hebben zullen om moeten via een nieuwe weg die uitkomt op de Leopoldlaan. En vooral voor de landbouwers is dat een probleem. De Leopoldlaan is namelijk te druk en niet goed ingericht om er vlot door te kunnen met grote landbouwvoertuigen.

Volgens gepensioneerd landbouwer Gaston Bommelé (80) kan het probleem nochtans eenvoudig worden opgelost: door de Vrouwestraat te laten aansluiten op een nieuwe rotonde die het bedrijventerrein zal verbinden met de ring.