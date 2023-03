Hasseltse cipiers leggen donderdag en vrijdag het werk neer

Vanaf woensdagavond gaan de cipiers van de Hasseltse gevangenis twee dagen staken, tot vrijdag 22 uur. Dat bevestigt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters. De onveilige werkomstandigheden vormen de reden voor de staking. Tijdens een grootschalige sweeping in de avond van 7 maart werden in de gevangenis gsm's, drugs en messen in beslag genomen. "We willen een strenger beleid inzake drugs en wapens en vragen meer veiligheid", aldus Muyters.