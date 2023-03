Liveblog - Vader van Sanda Dia in emotioneel betoog: "Jullie waren geen vriend van Sanda, want een vriend laat je niet in de steek"

"Wij wonen in een heel bescheiden appartement in Edegem. Ik heb geen oprit, geen tuin, en dat was een van jullie voorwaarden om lid te zijn van Reuzegom. Sanda zocht een springplank, maar hij had vrienden, echte vrienden."

"Ik zal zeggen waarom jullie geen vriend waren van Sanda. Een vriend laat je niet in de steek. Het probleem is niet begonnen in Vorselaar, maar in Leuven. Als hij jullie vriend was, had je hem daar al laten stoppen."

"Ik wil gewoon de waarheid. Ik wil niet dat jullie naar de gevangenis gaan."