Nationaal Zangfeest in Antwerpen: organisator roept N-VA en Vlaams Belang op om "samen te werken aan de splitsing van België"

In de Lotto Arena in Antwerpen vindt vandaag, na drie jaar afwezigheid door de coronacrisis, de 83e editie van het Nationaal Zangfeest plaats. Bij aanvang van het evenement riep Bart Fierens, voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond, de partijvoorzitters van N-VA en Vlaams Belang op om de handen in elkaar te slaan bij de verkiezingen van 2024.