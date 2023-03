Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk in ons land: werkgelegenheidsgraad stijgt tot boven 72 procent

Het percentage van de bevolking tussen 20 en 64 jaar dat aan de slag is, steeg in twee jaar tijd van 69,9 naar 72,3 procent, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Het cijfer is goed voor een stijging van gemiddeld 1,2 procent per jaar. Daarop baseert Dermagne zich om te zeggen dat "de doelstelling van 80 procent arbeidsparticipatie in 2030 binnen handbereik ligt", al zal uiteraard nog moeten blijken of de trend zich aan die snelheid zal doorzetten.