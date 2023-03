Opruimactie langs de Maas in Herbricht: "Dit jaar vinden we vooral kleine dingen, zoals plastic zakjes en maandverband"

Zowel aan de Belgische als aan de Nederlandse kant van de Maas is het hele weekend een grote opruimactie gehouden. Heel wat organisaties en vrijwilligers nemen elk jaar deel aan die actie. Het is de bedoeling om elk voorjaar de Maas weer zo afvalvrij mogelijk te maken. Veel vuilnis wordt namelijk meegevoerd met de stroming, en belandt dan op de oevers en in struiken langs de Maas. In Herbricht bij Lanaken, waren zowel vrijwilligers van Limburgs Landschap als van Natuurpunt aan de slag.