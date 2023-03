Poetin bezoekt na de Krim ook de Oekraïense bezette stad Marioepol

De stad is zwaar beschadigd door bombardementen. Poetin reisde volgens het Kremlin per helikopter en reed rond in de stad om met inwoners te praten. Russische vicepremier Choesnoellin zou de president er geïnformeerd hebben over de heropbouw. Als het bezoek effectief gebeurd is, was voor het eerst dat de Russische president zich zo dicht bij de frontlijn begaf.

Daarna zou Poetin naar een commandocentrum van het Russische leger in Rostov getrokken zijn, aan de Russische kant van de grens met Oekraïne. Onder anderen de stafchef van het leger Valeri Gerasimov was aanwezig. Poetin bezocht het commandocentrum voor het laatst op 17 december, samen met defensieminister Sergej Sjojgoe en Gerasimov.

Gisteren had de Russische president ook al een verrassingsbezoek gebracht aan het schiereiland Krim. Het Russische leger nam de Krim precies 9 jaar geleden in en annexeerde het. Poetin ging er langs bij een kunstschool in Sebastopol, de thuisbasis van de Russische Zwarte Zeevloot.