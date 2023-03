Poperingse jeugdverenigingen schrijven open brief om geweld aan te klagen tijdens fuiven

De jeugdverenigingen in Poperinge zijn de problemen beu tijdens fuiven in het jeugdcentrum en hebben een open brief geschreven om fuifgangers op te roepen om zich te gedragen.

"De laatste maanden ondervinden wij dat er een gespannen sfeer in de fuifzaal hangt", schrijven ze. "Er is niet altijd respect voor de vrijwilligers die de fuif organiseren. Decoratie wordt kapot gemaakt en agressie is iedere fuif opnieuw een zekerheid. Dit geweld is zowel verbaal als fysiek. Vorig weekend bereikte het geweld een triest hoogtepunt. Het eindresultaat was dat één van de organisatoren met een gebroken neus naar huis moest."

Volgens de verenigingen zijn er ondertussen al heel wat jongeren die niet meer willen of mogen komen naar fuiven in het jeugdcentrum. Als de situatie blijft duren, overwegen ze minstens tijdelijk geen feestjes meer te organiseren. "Als dit geweld blijft aanhouden", schrijven ze, "en er geen heldere oplossing komt waarbij fuifgangers en organisatoren zich opnieuw veilig voelen tijdens het uitgaan, dan zien we als jeugdverenigingen niet langer de meerwaarde in het organiseren van fuiven."