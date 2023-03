Twee studentes die huis kraken in Herent moeten binnen 3 dagen vertrekken

"We hebben officieel bericht gekregen dat we eruit moeten. Uiteindelijk hebben we er nog een maand kunnen zitten. Op dat vlak is de federale overheidsdienst financiën redelijk mild met ons geweest", zeggen Maïté en Elisabeth. "Het feit dat we papieren hebben en wit zijn, heeft daar veel mee te maken. Als je kijkt naar wat er in Brussel gebeurt, zijn dat andere toestanden."