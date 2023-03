Ultraloper Karel Sabbe uit Vichte viert zijn onwaarschijnlijke prestatie tijdens Barkley Marathons in Kluisbergen

Ondertussen is Sabbe al ingehuldigd als ereburger van Anzegem. Hij komt daarmee in het indrukwekkende gezelschap van Stijn Streuvels, de voorlopig enige ereburger van de gemeente. "Ik ben daar bijzonder tevreden mee", zegt hij, "het is een grote eer. Al is het natuurlijk moeilijk om in te schatten wat mijn prestatie waard is. Ultralopen is een nichesport. Die Barkley Marathons in de Verenigde Staten zijn wel duidelijk door de statistieken. Als er maar vijftien mensen die wedstrijd hebben uitgelopen op 35 jaar, dan weet iedereen dat dat iets fenomenaal is. Het is een hele eer dat de gemeente daarmee appreciatie toont voor mij.”