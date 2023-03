Zo gaat het nu met de "mirakelbaby" die gered werd na de aardbeving in Turkije en Syrië

"Op dat moment wist ik dat de rest van het gezin dood was, dus bracht ik de baby zo snel mogelijk naar het militaire ziekenhuis in Jenderes", zegt Khalil. "Ze zeiden me dat de baby het goed maakte, maar ik vertrouwde het niet. We brachten haar naar een ander ziekenhuis in Afrin." De baby bleek drie gebroken ribben en stof in haar longen te hebben.

Baby Afraa verbleef wekenlang in het ziekenhuis. Intussen probeerden Khalil en zijn vrouw Hala alles in orde te brengen om het meisje officieel te kunnen adopteren. Dat vereiste naast heel wat papierwerk ook een DNA-test. Eind februari mochten Khalil en Hala Afraa in hun gezin verwelkomen.