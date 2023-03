13 nieuwe uitbaters openen café De Goudmijn in Wetteren

Het café aan het Boerenhol in Wetteren-Overbeke sloot vorig jaar in oktober de deuren en stond sindsdien leeg. Het café werd negen jaar uitgebaat door de vorige eigenaar en was een gezellige plaats met een knipoog naar kunst, cultuur en avontuur. Heel wat vaste klanten bleven verweesd achter.

Een aantal mensen wilden dan ook het café een nieuwe kans geven, maar niemand was geneigd om fulltime een café te openen. Als gevolg ontstond een collectief en kreeg het café dertien nieuwe eigenaars. "We gaan de huisstijl van de vorige uitbater voortzetten" zegt Raf De Graeve, een van de nieuwe eigenaars. Er zullen muziekoptredens, lezingen, filmvoorstellingen en tentoonstellingen plaatsvinden. De traditionele wekelijkse 'kaarting' en het maandelijkse diner met een gastkok blijven ook bestaan. De uitbaters komen ook met andere initiatieven, zo denken ze na over een Boerenholfestival.

Het vernieuwde café opent de deuren op vrijdag 14 april.