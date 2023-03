260 personeelsleden van BuSo-school Sint-Gregorius in Gentbrugge voeren actie na plotse vervanging directeur

In Sint-Gregorius zitten ongeveer 350 leerlingen, bijna allemaal met speciale behoeften. Sommigen hebben therapie nodig, en er zijn er ook veel die vandaag examens hebben. Dat kan allemaal blijven doorgaan, zegt Stijn Van der Vijvers. "Dat was onze eerste bekommernis dat de leerlingen er geen last zouden van ondervinden. We zorgen voor iedereen voor een oplossing. Het kan zijn dat er eens klassen samen genomen worden, of dat er een leerkracht inspringt die normaal geen les had. De leerlingen blijven alleszins niet in de kou staan. We hebben de ouders daarover ook geïnformeerd."