3.000 opgegraven skeletten in Sint-Truiden geven hun geheim prijs: “Mensen moeten het niet gemakkelijk hebben gehad”

In 2018 werd gestart met het opgraven van skeletten aan de Groenmarkt in Sint-Truiden. Daaruit bleek al gauw dat er op het einde van de 7de eeuw al mensen begraven werden, tot aan de 18de eeuw.

“De skeletten die werden opgegraven werden opgedeeld in twee groepen”, zegt Natasja de Winter van het archeologisch bureau Aron. “We hebben ons gefocust op de oudste groep Truienaren en daaruit kozen we 120 skeletten die het best bewaard zijn gebleven. Een groep voor het jaar 1.000 en een groep er na.”