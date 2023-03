72 Delhaizewinkels in eigen beheer blijven ook vandaag nog gesloten

"We zijn niet aan een honderd meter sprint begonnen, maar eerder aan een marathon", zei Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls daar vorige week over in "De wereld vandaag" op Radio 1. Het overleg met de directie toen was geen groot succes. Na een kwartier was het al afgelopen.

Al geeft De Punder wel aan dit voor het personeel niet niet houdbaar is op termijn, want stakende werknemers worden uiteraard niet betaald. "Het is niet houdbaar op termijn", zei De Punder. "We moeten dus terug aan de tafel gaan zitten. In principe is er volgende dinsdag een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland", zei de vakbondsman nog. "En de week daarna nog een."