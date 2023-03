“Doorgeefwinkel” in Genk heeft overvolle opslagplaats door hulpactie aardbeving Turkije en Syrië

In de winkel komen mensen van binnen en buiten Genk. “Het zijn niet alleen de mensen met een beperkt inkomen die naar hier komen”, verduidelijkt Emine Sahin. “Tweedehandskleren zijn hip, dus krijgen we hier allerhande mensen over de vloer. Belangrijk is dat niets wordt weggegooid, want dat is niet duurzaam.” De winkel is twee keer per maand open en bezoekers kunnen kleren, maar ook speelgoed en huisraad kopen. “We vragen een symbolisch bedrag van 20 tot 50 cent en met de opbrengst daarvan zorgen we voor verse soep, hapjes en koekjes. Iedereen is hier welkom.”