Burgemeester van Maarkedal ontmoet Snoop Dogg persoonlijk in zijn loge

De ticketverkoop voor het optreden van Snoop Dogg in het Sportpaleis startte voor de coronapandemie, maar het concert werd telkens opnieuw uitgesteld. Zondag 19 maart kwam hij dan toch naar België. De vrijdag voordien kwamen er plots twintig plaatsen vrij voor een meet-and-greet.

"We werden onthaald in de backstage in aanloop van het optreden, maar na een half uur was er nog altijd geen spoor van hem te zien. Een securityman kwam ons vertellen: "The Dogg is late." Uiteindelijk heeft de organisatie beslist om de ontmoeting te verplaatsen na het optreden en mochten we zelfs in zijn loge", aldus Nachtergaele.