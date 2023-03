Burgemeester Lier test straten met rolstoel: "Historische stad met nauwe straatjes en kasseien moeilijk voor rolstoelgebruikers"

Carla D'Hulst is voorzitter van die raad, ze woont in Lier en zit zelf in een rolstoel. "Dankzij de "ervaringswandeling" willen wij beleidsmakers laten voelen hoe het is om hindernissen tegen te komen en wat het belang is van een goed aangelegde straat. Lier is een oude, historische stad, wat heel charmant is, maar de straten zijn natuurlijk niet ideaal voor mensen in een rolstoel."