CHECK - Dit is geen foto van de arrestatie van oud-president Donald Trump, maar een AI-beeld

De foto die viraal ging was een reactie op een tweet met twee andere foto's die door kunstmatige intelligentie waren gemaakt.

In die eerdere tweet zien we een gegenereerde foto van Donald Trump's arrestatie-mugshot en van brandende gebouwen in Manhattan, met de bewering dat miljoenen mensen aan het betogen waren in Manhattan vanwege Trumps arrestatie.

In die tweede arrestatiefoto van Trump zien we een andere aanwijzing die ons helpt bij het herkennen van AI-beelden: de tekst op de achtergrond. De tekst in gegenereerde beelden is vaak niet meer dan een karikatuur van de lettertekens, en geen echte tekst.