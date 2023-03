Vorig jaar minder verkeersdoden, maar meer zware ongevallen met voetgangers en fietsers

Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen maar ook voorzitter van het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid, zegt dat er van het vorige plan maar één doel is gehaald (een daling van het aantal doden), terwijl alle andere cijfers helaas gestegen zijn. "Dat komt omdat die mentaliteitswijziging nog altijd niet gerealiseerd is. We gedragen ons nog altijd veel te onvelig in het verkeer. We rijden nog steeds te vaak te snel of onder invloed," vertelt Berx in "De ochtend".

De auto blijft nog altijd de gevaarlijkste boosdoener in het verkeer. Berx maakt een vergelijking met energiebesparing, waar het cliché wil dat de beste energie degene is die je niet verbruikt. "De beste kilometers zijn degene die we te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer afleggen. Maar dat vraagt ook bijkomende maatregelen om het voor fietsers en voetgangers veiliger te maken, en om het openbaar vervoer te stimuleren."