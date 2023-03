Zijn kleine lettertjes bij verzekeringen bewust zo onleesbaar? Drie clichés over verzekeringen onder de loep

Wie een verzekering afsluit, krijgt pagina's vol algemene voorwaarden en uitzonderingen. Maar het moet wel duidelijk blijven. "Verzekeraars zijn tegenwoordig verplicht om een IPID-fiche op te stellen. Dat is een A4 waarin de belangrijkste uitsluitingen vermeld staan."

Als consument moet je op basis van dat ene document precies weten welke zaken wel en niet gedekt zijn. "Kies je voor een all risk-verzekering, dan is alleen wat expliciet vermeld wordt in het contract uitgesloten. Bij twijfel wordt er vaak beslist in het voordeel van de consument."