Club en Cercle Brugge mogen "zo lang als nodig" in Jan Breydelstadion blijven na nieuw akkoord met stadsbestuur

Voetbalclubs Club Brugge en Cercle Brugge zijn met het stadsbestuur van Brugge tot een nieuw akkoord gekomen over het Jan Breydelstadion. Beide clubs mogen zo lang in het stadion blijven als nodig of tot er een nieuwe voetbaltempel in Brugge staat. Volgens de stad is er geen probleem met de veiligheid in het huidige stadion.