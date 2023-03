Cybercriminaliteit in Gent stijgt fors, politie zet in op extra preventie bij senioren

In Gent zijn de criminaliteitscijfers licht gedaald in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Er waren vorig jaar bijna 32.000 feiten. Er zijn sinds corona minder auto-inbraken, minder verkeersinbreuken, minder snelheidsovertredingen en minder (gauw)diefstallen met wapens of geweld. Het aantal woninginbraken, ongevallen met gewonden, winkeldiefstallen en GAS-boetes zijn ongeveer hetzelfde gebleven.

Opvallend is dat die stagnerende trend of zelfs terugval niet te merken valt als het over cybercriminaliteit gaat. Daar is het aantal feiten met bijna 70 procent gestegen. "Bijna 1 op de 10 mensen die zich nu aanmelden, zijn slachtoffer van cybermisdaad. Volgens specialisten is dit nog maar het begin", zegt korpschef Filip Rasschaert.