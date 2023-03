De "Knikjesstraat" krijgt een vervolg in de leraarskamer

In 2019 lanceerde Zarra Neirynck uit Brugge de "Knikjesstraat". Na een reis in Nederland merkte ze op dat er in Brugge maar weinig mensen""goeiedag" zeggen tegen elkaar. De "Knikjesstraat" moest daar verandering in brengen. Neirynck, toen 15 jaar, probeerde de nieuwe straatnaambordjes in zoveel mogelijk straten in Vlaanderen op te hangen. Vier jaar later komt er een vervolg op die actie. Deze keer richt Zarra zich op het onderwijs.