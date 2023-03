Meer Limburgers fietsten deze winter naar het werk: "13 procent meer fietsers geteld op fietssnelwegen, dat is mooi"

Maxime kiest voluit voor de fiets, ook in de winter. "Gewoon omdat het voor mij de gemakkelijkste en snelste manier is om op het werk te raken", vertelt hij wanneer we hem treffen aan De Langeman, aan de sluis in Hasselt. "In de spits is het niet gezellig in de wagen".

"De bus rijdt niet altijd op de momenten dat ik op mijn stageplek moet zijn", heeft studente Britt al ondervonden. "Dus de fiets is voor mij het enige alternatief." Het weer moet je er dan maar bij nemen. "Het is soms wind mee, en soms wind tegen, maar het valt wel mee", lacht een voorbijganger laconiek.