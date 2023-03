Drie lichtgewonden bij ongeval met politiewagen in Waregem

Het ging om een semi-anonieme politieauto, die samen met een combi onderweg was naar een oproep voor een vechtpartij. "Het is niet duidelijk of het politievoertuig op dat moment prioritair reed", zegt politiecommissaris Michaël Vanden Heede van politiezone Mira. "Dat is de politiezone Gavers nog aan het onderzoeken. Zij hebben ter plaatse de vaststellingen gedaan om de objectiviteit van het onderzoek te vrijwaren."

Door het ongeval zat de oudere vrouw eventjes gekneld in haar voertuig. De brandweer moest het portier van haar Peugeot verwijderen om haar te bevrijden. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, net als twee van de drie inzittenden van de politiewagen. Enkel de chauffeur bleef ongedeerd.

Beide voertuigen moesten getakeld worden, tijdens deze werken was de Ring een tijdlang plaatselijk afgesloten.