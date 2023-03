Dronken chauffeur van schoolbus is rijbewijs voor drie jaar kwijt

De chauffeur kwam ook zelf nog even aan het woord. Hij drukte zijn spijt uit en zei dat hij zijn psychologische begeleiding had moeten stopzetten uit geldgebrek. Want sinds het voorval is de man zijn baan kwijt. Maar de politierechter was niettemin streng. Hoewel de procureur een celstraf van 18 maanden vroeg, ging ze opnieuw voor een werkstraf. De man moet liefst 200 uur gemeenschapsdienst uitvoeren. Doet hij dat niet (volledig), gaat hij alsnog voor anderhalf jaar achter de tralies. De man kreeg ook een rijverbod van 3 jaar. Pas wanneer hij geslaagd is in de 4 herstelexamens, mag hij weer de baan op.