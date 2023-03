Buurtbewoners De Coninckplein in Antwerpen vragen stad om hulp voor drugsoverlast: "Vaak komen ze met vijf tegelijk op je af"

"'s Avonds moet je hier echt niet komen. Op het plein is het nog doenbaar, maar in de straten rond het plein is het echt erg", vertelt een buurtbewoner die al verschillende keren in contact is gekomen met dealers en die liever anoniem wil blijven aan onze reporter. "Als je rond negen uur in deze buurt rondwandelt, heb je een hele grote kans je dat wordt aangesproken door mensen die drugs verkopen. Ik ben al vaak aangesproken en meestal word ik geforceerd om iets te kopen of iets af te geven. Als het maar een persoon is, kan je nog makkelijk weglopen, maar vaak komen ze met vijf tegelijk op je af."