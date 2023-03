Ecolo-Groen Schaarbeek wil identiteitscontroles voor publiek gemeenteraad

"Al maanden worden de gemeenteraadszittingen gekaapt door een groep mensen die zich zeer agressief gedraagt. Ze schreeuwen, intimideren en maken zich schuldig aan racistische uitspraken", zegt gemeenteraadslid Arnaud Verstraete (Groen). "Het gaat over een kleine groep mensen in verhouding tot de omvang van de gemeente. Als je dit toelaat, krijg je een systeem van het recht van de sterkste, luidste of agressiefste, en komen we in een jungle terecht."



Zonder maatregelen vreest Verstraete dat de gemeenteraad niet meer kan functioneren. Niet alleen is het moeilijk om in zulke omstandigheden een debat te voeren en te volgen, maar sommige gemeenteraadsleden zouden zelfs het woord niet meer durven nemen.



Verstraete: "Het reglement van de interne orde van de gemeenteraad wordt al een hele tijd niet meer gerespecteerd, waardoor het democratisch werk niet meer correct kan verlopen. Er zijn meerdere personen binnen onze fractie die zich niet meer durven uiten. Je wordt zodanig onderbroken en geïntimideerd. Mensen staan eerst op tien meter van jou, maar daarnaast naast jou in je oren te roepen."