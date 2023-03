Eerste gewonde eekhoorntjes bij VOC Neteland:  "Sommige vallen met nest en al uit de boom"

Volgens Stien Van Hoof, dierenverzorgster bij VOC Neteland, is het normaal dat rond deze tijd van het jaar eekhoorntjes uit de nesten vallen. "Elk jaar is het wachten op de eerste stormen want dan weten we dat we eekhoorntjes kunnen verwachten", vertelt Van Hoof. "Dat begint eind februari, wat redelijk vroeg is. Dit jaar is het iets later omdat het niet zo hard gewaaid heeft." Het hangt vooral af van het nest. Het nest van jonge moeders is niet zo goed als dat van ervaren moeders."