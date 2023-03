Emily uit Merelbeke mag als enige studente mee met de pers in het zog van het koningspaar naar Zuid-Afrika

Studente Emily Buysse uit Merelbeke mag als enige studente mee met de pers in het kielzog van de koning en koningin op staatsbezoek naar Zuid-Afrika. Emily studeert journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Die werkt samen met een universiteit in Zuid-Afrika. Emily zal verslag uitbrengen op de sociale media van de hogeschool.