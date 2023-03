Vrouwen moeten nog steeds 79 dagen langer werken om aan gemiddeld brutojaarloon van mannen te komen 

Voor mannen lijkt het opnemen van vaderschapsverlof wel steeds vanzelfsprekender te worden, al is dat ook niet onbeperkt. Voor veel ondervraagde mannen bleek een verlofperiode van twintig dagen toch wel een grens te zijn. Vooral de morele druk van afwezigheid en verwachtingen van leidinggevenden duwen mannen weer naar de werkvloer. Zij gaven aan dat vaderschapsverlof voor veel bedrijven nog vaak als "vrije tijd" wordt beschouwd en dat ze onvoldoende ondersteuning krijgen van hun werkgever.

Opvallend is ook dat mannen in het onderzoek aangaven dat de komst van een kind hun carrière of loon negatief zou kunnen beïnvloeden. Verschillende deelnemers dachten daarnaast dat dat voor vrouwen niet zou gelden.