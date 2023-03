Ex-schepen Filip Van Ginderdeuren uit Lennik ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel als voorlopig bewindvoerder

Het Brusselse parket-generaal hamerde op een strenge veroordeling voor Van Ginderdeuren. Volgens de advocaat-generaal maakte Filip Van Ginderdeuren op grote schaal misbruik van zijn functie als voorlopig bewindvoerder om geld en andere kostbaarheden van zijn beschermelingen te verduisteren. Dat hij bovendien ook staalhard zou gelogen hebben in een valse verklaring over het plots wegvallen van zijn administratieve kracht op zijn kantoor om zich te verantwoorden, was voor de openbaar aanklager meer dan één brug te ver.

Aan de zijde van de verdediging van Van Ginderdeuren klonk een ander verhaal. “Mijn cliënt wordt hier afgeschilderd als een monster en een dief die teert op de zwaksten van de maatschappij en hen tot zelfdoding drijft”, pleitte meester Sven De Baere. “U mag gerust twijfelen aan zijn handelswijze, maar het gaat in de meeste gevallen niet om strafbare feiten. Alles is verkeerd beginnen lopen op het moment dat hij in 2010 een politiek mandaat kreeg in Lennik. Hij heeft zijn eigen kunnen onderschat. Sinds 1995 deed hij alles zelf en hij dacht dat te kunnen blijven volhouden. Hij is verzopen in het werk en heeft er een puinhoop en een verschrikkelijke chaos van gemaakt. En hij heeft toen ontegensprekelijk gelogen toen hij ter verantwoording werd geroepen. Hij is begonnen met onschuldige leugentjes om bestwil, maar dat is ontspoord en hij is in een neerwaartse spiraal geraakt. Hij was zijn eigen leven niet de baas. Meneer Van Ginderdeuren is intrinsiek geen slechte mens, maar hij heeft wel fouten gemaakt.”