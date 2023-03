Doet schelpenbuffer in Wetteren zijn werk?: "Nieuwe sensoren moeten waterkwaliteit continu meten"

Hoe zuiver is regenwater dat door een schelpenbuffer is gegaan? Dat gaat Aquafin de komende drie jaar testen met het StopUP-project, waarvoor het Europese subsidies ontving. "Samen met negen partners vanuit heel Europa hebben we een project ingediend over de kwaliteit van regenwater en overstortwater en vooral het effect ervan op de waterloop, welke stoffen vinden we terug en hoe giftig zijn ze voor de waterloop?", legt Birgit De Bock van Aquafin uit.