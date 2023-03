Filmmaker en animator Raoul Servais overleden

In oktober 2022 was Servais nog aanwezig op Film Fest Gent om de wereldpremière van zijn zestiende kortfilm 'Der Lange Kerl', die hij maakte met Rudy Pinceel, bij te wonen. Daar kreeg hij de Joseph Plateau Honorary Award voor zijn gehele oeuvre.

Servais werd in 1928 geboren in Oostende. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Daar ontwikkelde hij zijn stijl en experimenteerde hij met animatietechnieken. Hij richtte er in 1963 de afdeling Animatiefilm op, waar hij jarenlang lesgaf. Servais werd meer dan zestig keer bekroond, onder meer met de Gouden Palm voor 'Harpya' op het Filmfestival van Cannes in 1979.



Naast filmmaker was Servais ook schilder en illustrator. In 2019 schonk hij een deel van zijn archief aan de Koning Boudewijnstichting.