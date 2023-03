Franse regering overleeft - nipt - vertrouwensstemming in parlement: pensioenhervorming komt er, maar protest zal niet gaan liggen

Pensioenhervorming?

De Franse regering wil de wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk optrekken van 62 naar 64 jaar. Dat moet geleidelijk gebeuren: jaarlijks met drie maanden. Tegen 2030 zou 64 jaar de minimumleeftijd moeten zijn waarop een werknemer met pensioen kan gaan. Om recht te hebben op een volledig pensioen, zal een werknemer - vanaf 2027 - 43 jaar moeten hebben gewerkt.

De Franse regering wil ook fors snoeien in de talrijke uitzonderingen en speciale systemen die het huidige pensioenstelsel rijk is. Het zijn er ruim 40, bijvoorbeeld voor ambtenaren, zelfstandigen, parlementsleden, agenten, treinpersoneel of kaderleden. In een aantal beroepscategorieën - zoals medewerkers van de brandweer of politie - zullen werknemers nog vervroegd met pensioen kunnen.

De pensioenhervorming is een belangrijk project dat president Emmanuel Macron zich tot doel heeft gesteld. Al bij het begin van zijn eerste ambtstermijn, in 2017, had hij een grondige hervorming beloofd. Maar de plannen die hij in 2019 aangekondigde, stuitten op veel protest, en door de coronapandemie kon er uiteindelijk niets van in huis komen.