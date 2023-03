Galmaarden, Gooik en Herne maken fusieplannen bekend: "Groter worden om klein te blijven"

De nieuwe gemeente zal, naast een burgemeester, 7 schepenen en 1 voorzitter van het Bijzonder Comité tellen. In de gemeenteraad zullen 29 leden zitten. Dat is zowat het enige wat nu al concreet is. Een nieuwe naam bijvoorbeeld moet nog via participatie van de inwoners gekozen worden. "Deze princiepsbeslissing is nog maar het prille begin", stelt burgemeester Patrick Decat (CD&V) van Galmaarden. "Tegen eind dit jaar moeten we de definitieve beslissing nemen en we mikken op 1 januari 2025 om van een effectieve fusie te spreken. Het worden boeiende tijden", aldus Decat.

"Een fusie met drie is ideaal", beamen de betrokken burgemeesters. "Ook al telt het Pajottenland geografisch gezien méér gemeenten, het moet werkbaar blijven en de afstand tussen het bestuur en de inwoners mag niet groter worden. Concreet zullen sommige diensten gedecentraliseerd blijven werken", belooft Simon De Boeck.

Vanuit buurgemeente Pepingen was er geen belangstelling om mee in de fusie te stappen. "Ons voorstel om er samen over na te denken bleef zelfs onbeantwoord", zegt Kris Poelaert. "Bever is een apart geval. In die gemeente gelden taalfaciliteiten en dat maakt een aansluiting politiek erg moeilijk, ja zelfs onmogelijk. De gemeente krijgt door haar apart statuut wel extra werkingsmiddelen van de overheid, maar de vraag is of dat in de toekomst genoeg zal zijn om een goede werking te waarborgen", besluit Kris Poelaert.