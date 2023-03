Gent kan 50-tal extra asielzoekers opnemen, geen tweede asielponton

Gent wil extra plaatsen zoeken om asielzoekers op te vangen. De stad benadrukt dat er zeker geen extra asielponton komt, naast de bestaande Reno die nu al in de haven ligt. De federale overheid had alle havensteden bevraagd om daar te kijken of de asielcapaciteit omhoog kon. "De plaatsen op de Reno nu, zo'n 240, kunnen licht opgedreven worden. Dat kan door het ponton te vervangen door een iets groter nieuw exemplaar", zegt schepen Rudy Coddens (Vooruit) na een vraag van raadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang). "Een extra boot of ponton is niet aan de orde." De overeenkomst met de eigenaar van de Reno loopt nog tot eind oktober dit jaar, een verlenging is voor de stad ook bespreekbaar.