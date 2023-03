Gooikse Pijl Oetingen gaat dit jaar toch nog door: "We organiseren met een groot hart"

De bedoeling is om hetzelfde parcours te behouden dat voorzien was op 8 maart. “Dat wil zeggen enkele fikse kasseizones met in de twee grote ronden de beklimmingen van de Congoberg en Rensberg. Tijdens de zes plaatselijke omlopen volgen de stenen van de Kasseide in Lieferinge, de kasseien van de Opperstebosstraat in Oetingen en de beklimming van de Bergstraat. We zijn nu volop werk aan het maken van ons deelnemersveld. De ploegen zijn alvast zeer solidair. Van de teams die toen op de deelnemerslijst stonden hebben er al 15 een bevestiging gegeven van hun komst. Daarbij vijf WorldTeams: UAE Team ADQ, UNO-X, Alpecin-Deceuninck, Human Powered Health en Movistar. Met DSM en Jumbo-Visma voer ik nog onderhandelingen”, vertelt wedstrijdcoördinator Steven Christiaens.