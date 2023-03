Helft van gekraakte appartementen in woontoren Gent vrijwillig verlaten

In Gent heeft een groepje krakers vrijwillig 10 bezette appartementen in de woontoren Orion verlaten. Ze geven zo gehoor aan de uitspraak van de vrederechter. De krakers krijgen de tijd om vrijwillig weg te gaan. Dat is dus deels gebeurd, 10 andere appartementen blijven wel nog bezet. Het is de bedoeling dat de krakers zelf opstappen, als dat niet binnen afzienbare tijd gebeurt dan kan de politie opgeroepen worden. Uitbater Thuispunt had de procedure opgestart na klachten over overlast.